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Військова служба та мобілізація: у Раді зазначили, що новий законопроєкт знаходиться на стадії розробки

15:11, 22 грудня 2023
Зараз у текст майбутнього проєкту постійно вносяться зміни, тому фінальної версії немає.
Військова служба та мобілізація: у Раді зазначили, що новий законопроєкт знаходиться на стадії розробки
Фото: glavred.net
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У Верховній Раді розповіли, що фінальної версії нового законопроєкту щодо військової служби та мобілізації наразі немає. Документ знаходиться на стадії розробки. Про це розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі «РБК-Україна».

Він зазначив, що Генеральний штаб надав свої пропозиції до напрацювань майбутнього законопроекту щодо військової служби та мобілізації. Також готує свої пропозиції Міністерство оборони.

«Усе це може або увійти, або не увійти в цей документ. Зараз сам проект закону на стадії розробки. Коли він буде готовий і зареєстрований - насправді ніхто достеменно не знає - чи буде це ще в цьому році, чи вже наступного», - розповів Костенко.

За його словами, зараз у текст майбутнього проекту постійно вносяться якісь зміни, тому фінальної версії немає.

«Ба більше, до нього все одно надійде чимало правок від народних депутатів уже після реєстрації. Тому зараз над ним варто добре без поспіху попрацювати. Якщо робоча група поспішить і не вивірить всі норми - це може у майбутньому бути проблемний законопроект», - додав секретар комітету Ради.

Раніше у Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо змін правил мобілізації, військового обліку, проходження служби. У ньому враховано зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Оновлену версію опублікувала  депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Також ми писали, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації. 

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