Будет ли работать почта в новогодне-рождественские праздники: подробности

В «Укрпочте» и «Новой почте» рассказали о графиках работы во время праздников.

Источник фото: ЦТС

Почтовые операторы Украины "Укрпочта" и "Новая почта" сообщили свои графики работы на период новогодне-рождественских праздников, предупреждая об изменениях в выходные дни. По сообщению на сайте "Укрпочты", их отделения будут работать 25 и 31 декабря по обычному графику, без каких-либо сокращений. Однако 1 января запланировано отметить как выходной день.

Что касается "Новой почты", в компании было объявлено об индивидуальном графике работы отделений в праздничные дни. На Рождество и Новый год подавляющее большинство отделений будут иметь следующий режим работы:

- 31 декабря - с 9:00 до 17:00;

- 1 января - выходной;

- в остальные дни - по стандартному графику.

Представители компании также отметили, что некоторые отделения будут иметь индивидуальный график работы. Для получения точной информации о графике работы конкретного отделения рекомендуется воспользоваться ссылкой на веб-сайт компании.

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