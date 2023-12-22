Вакансии: в четырех областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД

Главный сервисный центр МВД обнародовал объявления о новых вакансиях.
В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД.
Обязанности будущего руководителя:
- Следует организовывать работу ТСЦ МВД для предоставления качественных услуг гражданам и бизнесу.
- Внедрять новые технологические решения.
- Контролировать соблюдение персоналом законности при предоставлении админуслуг.
- Координировать бесперебойную работу электронной очереди.
Попробуйте свои силы, если:
- У вас высшее образование
- Есть опыт работы на должностях государственной службы или руководящий опыт на предприятиях не менее 2 лет.
- Вы хорошо знаете законодательство в сфере безопасности дорожного движения, предоставления административных услуг, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.
- Имеете навыки управления персоналом.
Резюме можно отправить по электронной почте: [email protected] , а с подробной информацией можно ознакомиться по номеру: 044 374 10 74
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