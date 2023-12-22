Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

Неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации - за что в Раде хотят уволить министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. В Украине

Вакансии: в четырех областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД

16:00, 22 декабря 2023
Открыты вакансии руководителей территориальных сервисных центров МВД в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Вакансии: в четырех областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Главный сервисный центр МВД обнародовал объявления о новых вакансиях.

В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД.

Обязанности будущего руководителя:

  • Следует организовывать работу ТСЦ МВД для предоставления качественных услуг гражданам и бизнесу.
  • Внедрять новые технологические решения.
  • Контролировать соблюдение персоналом законности при предоставлении админуслуг.
  • Координировать бесперебойную работу электронной очереди.

Попробуйте свои силы, если:

  • У вас высшее образование
  • Есть опыт работы на должностях государственной службы или руководящий опыт на предприятиях не менее 2 лет.
  • Вы хорошо знаете законодательство в сфере безопасности дорожного движения, предоставления административных услуг, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.
  • Имеете навыки управления персоналом.

Резюме можно отправить по электронной почте: [email protected] , а с подробной информацией можно ознакомиться по номеру: 044 374 10 74

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду