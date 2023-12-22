Вакансии: в четырех областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД

Открыты вакансии руководителей территориальных сервисных центров МВД в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Главный сервисный центр МВД обнародовал объявления о новых вакансиях.

В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД.

Обязанности будущего руководителя:

Следует организовывать работу ТСЦ МВД для предоставления качественных услуг гражданам и бизнесу.

Внедрять новые технологические решения.

Контролировать соблюдение персоналом законности при предоставлении админуслуг.

Координировать бесперебойную работу электронной очереди.

Попробуйте свои силы, если:

У вас высшее образование

Есть опыт работы на должностях государственной службы или руководящий опыт на предприятиях не менее 2 лет.

Вы хорошо знаете законодательство в сфере безопасности дорожного движения, предоставления административных услуг, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.

Имеете навыки управления персоналом.

Резюме можно отправить по электронной почте: [email protected] , а с подробной информацией можно ознакомиться по номеру: 044 374 10 74

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