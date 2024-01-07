В Україну з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Японії

Йоко Камікава відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні.

Джерело фото: AP

В Україну з неоголошеним візитом прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, щоб обговорити подальшу підтримку Києва. Про це повідомляє «JAPAN.TODAY».

«Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава здійснила неоголошений візит в Україну в неділю, щоб пообіцяти продовжувати підтримку східноєвропейської країни», - пише видання.

На сайті МЗС Японії зазначається, що під час візиту міністр «ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації».

Також «міністр Камікава проведе відверту дискусію з українськими партнерами щодо зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру, яким українська сторона надає великого значення, а також щодо потенціалу Японії щодо конкретного внеску в цей процес».

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