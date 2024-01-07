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МВС переводить медичне забезпечення в електронний формат

11:20, 7 січня 2024
Це стосується і медичних військово-лікарських комісій, зазначив очільник МВС Ігор Клименко.
МВС переводить медичне забезпечення в електронний формат
Зображення: freepik.com
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У цьому році запрацює єдиний додаток для поранених військових системи МВС. Вносити туди необхідну інформацію будуть підрозділи Нацполіції, прикордонників, ДСНС України та Нацгвардії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Кілька десятків тисяч людей знаходяться на першій лінії фронту, тому ми щодня робимо усе можливе, щоб система надання медичної та реабілітаційної допомоги, супроводження кожного військового були системно побудовані», — підкреслив міністр.  

За його словами, з 1 січня 2024 року МВС переводить медичне забезпечення в електронний формат. Це стосується і медичних військово-лікарських комісій.

Це допоможе відстежувати базу з даними військових, поліцейських та рятувальників, які отримали поранення, й розуміти, де вони лікувались, якої реабілітації чи протезування потребують, пояснив Ігор Клименко.

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