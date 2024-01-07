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  1. У світі

У США собака зʼїв 4000 доларів – господарі змогли повернути частину суми

14:19, 7 січня 2024
Упродовж кількох днів господар супроводжував улюбленця на подвір’ї, поки той справляв нужду.
У США собака зʼїв 4000 доларів – господарі змогли повернути частину суми
Джерело фото: Клейтон і Керрі Лоу / washingtonpost.com
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В американському штаті Пенсільванія собака породи голдендудль на ім'я Сесіл з'їв 4000 доларів. Про це розповіли господарі тварини Клейтон і Керрі Лоу, пише «Washington Post».

Чоловік зняв 4 000 доларів зі свого спільного ощадного рахунку. Він і його дружина встановлювали паркан у своєму будинку в Піттсбурзі, і робітники попросили заплатити їм готівкою.

Повернувшись із банку із запечатаним конвертом, наповненим купюрами по 100 і 50 доларів, чоловік поклав гроші на кухонну стійку, маючи намір сховати їх. Однак, цього не сталося, а через 30 хвилин Ло був приголомшений, побачивши крихітні шматочки розжованих купюр, розкиданих по підлозі. У паніці він кликав свою дружину. «Він кричав: «Сесіл з’їв 4000 доларів!»», — згадувала його дружина Керрі про той день.

«Я вбігла, думаючи, що я його неправильно почула, але коли я побачила безлад, сумнівів не було», — сказала вона. «Я думала, що у мене станеться серцевий напад. Сесіл справді це зробив».

Господарі Сесіла зазначають, що улюбленець раніше не робив нічого поганого.

«Ви можете залишити стейк на столі, і він не доторкнеться до нього, тому що його не мотивує їжа, — сказала Керрі. — Але, очевидно, його мотивують гроші».

Подружжя звернулося до ветеринара, щоб запитати, чи з їхнім собакою буде все гаразд. Лікар запевнив їх, що допоки тварина їсть, п’є і ходить в туалет — з ним усе добре.

Джерело фото: Клейтон і Керрі Лоу / washingtonpost.com

Тоді вони вирішили врятувати хоч якусь частину грошей. Вони зібрали порвані купюри й склали з них близько 1500 доларів. Згодом жінка подзвонила в банк і розповіла менеджеру про те, що сталося.

«Я відчувала себе дитиною, яка каже: «Собака з’їв моє домашнє завдання». Я була здивована, коли вони сказали, що чули про подібні випадки кілька разів — можливо, собакам подобалися особливі запахи грошей», – розповіла Керрі.

Менеджер пояснив, що банк прийме будь-які купюри, які після склеювання мають повні серійні номери, видимі на лицьовому і зворотному боках банкнот.

«Сесіл сидів тоді на дивані, у ньому було ще близько 2500 доларів, і ми знали, що є лише один спосіб повернути ці гроші», — додала жінка.

Тієї ночі Сесіл вирвав пару порваних сотень, сказав Клейтон, але їм з Керрі довелося набратися терпіння, щоб дочекатися решти купюр. Упродовж наступних двох днів Клейтон одягав маску та рукавички, брав поліетиленові пакети й супроводжував Сесіла на подвір’ї, поки той справляв нужду.

Потім пара перебирала собачий послід і вимивала відірвані шматочки купюр мийним засобом у кухонній раковині.

«Я ніколи не думала, що зможу сказати, що відмивала гроші, але, очевидно, для всього буває перший раз», — сказала Керрі.

Таким чином подружжю вдалося повернути ще близько 1800 доларів, збільшивши їх загальну суму до 3550 доларів.

Жінка зазначила, що планує надіслати вимиті фрагменти купюр, з яких вони не змогли зібрати банкноти, до Міністерства фінансів. Керрі сподівається, що відомство поверне хоча б частину суми.

Якщо ні, то сімʼя готова заплатити цю ціну за сімейну історію, яку вони можуть розповідати синові.

Джерело фото: Клейтон і Керрі Лоу / washingtonpost.com

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