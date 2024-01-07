Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі відставки Шарля Мішеля

Якщо лідери ЄС не домовитися про наступника, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Джерело фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Якщо чинний президент Європейської ради Шарль Мішель залишить свою посаду у липні, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника на його звільнену посаду в Раді.

Як пише «Politico», якщо вони цього не зроблять, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

Мішель мав залишатися на посаді до кінця листопада. І хоча його рішення є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Як ми писали, президент Євроради Шарль Мішель може достроково залишити посаду.

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