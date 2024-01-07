Виктор Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае отставки Шарля Мишеля

Если лидеры ЕС не договорятся о преемнике, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

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Если действующий президент Европейского совета Шарль Мишель покинет свой пост в июле, лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике на его освободившуюся должность в Совете.

Как пишет «Politico», если они этого не сделают, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Это первый случай, когда действующий президент Совета ЕС будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также впервые он покидает пост досрочно.

Мишель должен был оставаться на должности до конца ноября. И хотя его решение юридически допустимо, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время большого распределения высших должностей в ЕС.

Как мы писали, президент Евросовета Шарль Мишель может досрочно покинуть пост.

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