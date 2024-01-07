Президент Евросовета Шарль Мишель может досрочно покинуть пост

Президент Евросовета намерен досрочно покинуть свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент.

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Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что может покинуть пост, поскольку намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Об этом он сообщил в интервью бельгийским СМИ, которые цитирует «Интерфакс-Украина».

В связи с озвученным решением Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда его мандат закончится.

«В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предусмотреть это и принять решение о преемнике», - сказал он в интервью De Standaard, Le Soir и La Libre.

Вместе с тем Мишель не уточнил, какую роль он хочет выполнять в Европейском парламенте. «Я хочу служить там, где я могу быть полезным. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и содействовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ», - цитируют в СМИ его слова.

Отмечается, что, как правило, роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая в тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этот промежуток времени придется на президентство Венгрии, где кресло премьер-министра занимает Виктор Орбан. В то же время окончательное решение, кто конкретно вступит в должность президента Евросовета, примут лидеры стран-членов ЕС.

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