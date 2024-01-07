Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

Лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда

При пересечении границы лицо с инвалидностью I или II группы в пункте пропуска должно также предоставить документы, подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение по изменению места жительства или пребывания, – апелляционный суд.

Полицейским за бездействие в сфере борьбы с наркотиками грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества

Депутаты предлагают наказывать правоохранителей, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

Был внесен в систему «Шлях» как водитель, но нервничал и не смог объяснить содержимое груза, - суд рассмотрел дело об отказе в пересечении границы

Решение о том, подтвердило ли лицо цель поездки оценивается исключительно должностным лицом Государственной пограничной службы, - позиция суда.

Хозяйственным судам расширены полномочия, — будут рассматривать ходатайства АМКУ на проведение обысков и изъятие документов у бизнеса

Вступил в силу закон, вводящий судебный контроль «квазиследственных» полномочий АМКУ по проведению проверки субъектов хозяйствования, доступа к помещениям, другим владениям, местам хранения информации и совершению отдельных процессуальных действий в виде проведения осмотра, опломбирования, наложения ареста на имущество, изъятия имущества.

  1. В Украине

В Госпогранслужбе подтвердили возобновление движения грузовиков через пункт пропуска «Медика-Шегини»

08:19, 7 января 2024
Акция протеста завершилась в 21:00.
В Госпогранслужбе подтвердили возобновление движения грузовиков через пункт пропуска «Медика-Шегини»
Источник фото: Общественное Львов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Польские фермеры завершили блокировку движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика-Шегини». Как сообщили в ГПСУ, по информации полученной от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста завершилась в 21:00 (по киевскому времени) в субботу, 6 января.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме, отметили в ГПСУ.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Как мы писали, польские фермеры приостанавливают блокировку пункта пропуска, подписано соглашение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду