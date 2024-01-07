В Госпогранслужбе подтвердили возобновление движения грузовиков через пункт пропуска «Медика-Шегини»

Акция протеста завершилась в 21:00.

Источник фото: Общественное Львов

Польские фермеры завершили блокировку движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика-Шегини». Как сообщили в ГПСУ, по информации полученной от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста завершилась в 21:00 (по киевскому времени) в субботу, 6 января.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме, отметили в ГПСУ.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Как мы писали, польские фермеры приостанавливают блокировку пункта пропуска, подписано соглашение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.