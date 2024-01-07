Возвращение короля: в Лондоне в конце 2024 года выступит голограмма Элвиса Пресли

Премьера состоится в ноябре.

Источник фото: pinterest

На сцены Лондона, Лас-Вегаса, Токио и Берлина вернется «король рок-н-ролла», певец Элвис Пресли – правда, в виде голографической проекции. Первое представление в Лондоне планируется уже в ноябре 2024 года. Об этом пишет «The Guardian».

Для создания шоу компания Elvis Evolution использует искусственный интеллект, который будет изучать фотографии и видео Элвиса. Технология позволит создать цифрового Элвиса в натуральную величину из тысяч его личных фотографий и домашних видеозаписей.

Инициатива появилась после чрезвычайного успеха шоу ABBA Voyage, которое показывает цифровые версии четырех участников шведской поп-группы. Они выглядят так, как выглядели в 1970-е.

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