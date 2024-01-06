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  1. В мире

Польские фермеры приостанавливают блокировку пункта пропуска, подписано соглашение

20:35, 6 января 2024
Правительство Польши договорилось с фермерами о приостановлении протеста вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини»
Польские фермеры приостанавливают блокировку пункта пропуска, подписано соглашение
Источник фото: PAP/Darek Delmanowicz
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Правительство Польши договорилось с фермерами, блокирующими дорогу для движения фур вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини», о приостановлении протеста.

О подписании соглашения между министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским и лидером организации аграриев сообщила на брифинге в Жешуве в субботу, 6 января, воевода Подкарпатского воеводства Тереса Кубас-Гул.

«С момента подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медице будет приостановлен на период, необходимый для проведения юридических изменений, нотификации и период, необходимый для реализации дополнительных изменений», - говорится в соглашении между сторонами.

Как пишет «polsatnews», министр пообещал удовлетворить все требования аграриев. Требования включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Напомним, что польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку пограничного пункта пропуска «Медика – Шегини». Блокаду приостанавливали на время рождественских праздников.

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