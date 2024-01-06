Нацбанк принял к сведению законопроект о мобилизации, – Андрей Пышный

НБУ примет участие в дискуссии, когда возникнет такая необходимость.

Источник фото: пресс-служба НБУ

Как мы писали, 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время интервью в субботу, 6 января, сказал, что НБУ принял к сведению законопроект и отметил, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка.

«Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. Пока необходимо понимать, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка… В случае необходимости - а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект содержит некоторые пункты, - мы примем участие в дискуссии», - сказал глава НБУ.

Андрей Пышный убежден, что дискуссия выведет на оптимальный вариант решения.

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