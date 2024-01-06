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  1. В мире

Правительство Польши договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной – СМИ

11:44, 6 января 2024
Соглашение между протестующими и правительством Польши может быть подписано уже 6 января.
Правительство Польши договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной – СМИ
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В субботу, 6 января, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в Жешуве должен подписать соглашение с представителями движения «Обманутое село», чтобы те прекратили блокировку пункта «Медика – Шегини», передает газета Rzeczpospolita.

Как сообщает источник, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

По субсидиям Польша уже обратилась в Еврокомиссию, чтобы получить одобрение.

Напомним, что польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку пограничного пункта пропуска «Медика – Шегини». Блокаду приостанавливали на время рождественских праздников. Организаторы утверждали, что если они получат письменное заявление от премьер-министра о выполнении их требований, то акцию, вероятно, не возобновят. Тогда этого не произошло.

Ранее сообщалось, что польский европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что в вопросе продления свободной торговли с Украиной до 2025 года не будет поддерживать новый регламент, если он не будет содержать ограничений на ввоз в ЕС украинского сахара и мяса птицы.

Добавим, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что граница Польши с Украиной не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным - пока его не снимут. 

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