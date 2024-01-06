Дело о мошенничестве Дональда Трампа: прокуратура требует 370 млн долларов штрафа

Сначала Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал возмещения более 250 млн долларов, однако позже сумма была значительно увеличена.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует для бывшего президента Дональда Трампа, его компаний штраф в размере 370 миллионов долларов, передает NBC News.

Как утверждает источник, также ему и двум бывшим руководителям его компаний хотят пожизненно запретить работу в области недвижимости в штате.

«Множество мошеннических схем, которые они использовали для завышения стоимости активов и сокрытия фактов, были настолько возмутительными, что они опровергают невинное объяснение», - отметила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Учитывая нарушения, она просит взыскать с политика 370 млн долларов штрафа.

Сначала Офис генпрокурора требовал возмещения более 250 млн долларов, однако сумма была значительно увеличена, поскольку Трамп сэкономил 168 млн долларов благодаря благоприятным процентным ставкам и получил 60 млн долларов прибыли от своей лицензии на поле для гольфа Ferry Point, а также почти 140 млн долларов прибыли от продажи своей аренды здания Old Post Office - отеля Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия.

Джеймс также призвала пожизненно запретить Трампу, Вайссельбергу и Макконни участвовать в сфере недвижимости, а также занимать должности офицеров или директоров в нью-йоркских организациях. Генеральная прокурорка попросила о пятилетнем запрете для старших сыновей Трампа – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США решит, сможет ли Дональд Трамп участвовать в праймериз.

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