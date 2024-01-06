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Справа про шахрайство Дональда Трампа: прокуратура вимагає 370 млн доларів штрафу

11:12, 6 січня 2024
Спочатку Офіс генпрокурора штату Нью-Йорк вимагав відшкодування понад 250 млн. доларів, проте пізніше сума була значно збільшена.
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Генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає для колишнього президента Дональда Трампа, його компаній штраф у розмірі 370 мільйонів доларів, повідомляє NBC News.

Як стверджує джерело, також йому та двом колишнім керівникам його компаній хочуть довічно заборонити роботу в галузі нерухомості у штаті.

«Багато шахрайських схем, які вони використовували для завищення вартості активів і приховування фактів, були настільки обурливими, що вони спростовують безневинне пояснення», - зазначила генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.

З огляду на порушення вона просить стягнути з політика 370 млн доларів штрафу.

Спочатку Офіс генпрокурора вимагав відшкодування понад 250 млн доларів, проте сума була значно збільшена, оскільки Трамп заощадив 168 млн доларів завдяки сприятливим відсотковим ставкам і отримав 60 млн доларів прибутку від своєї ліцензії на поле для гольфу Ferry Point, а також майже 140 млн доларів прибутку від продажу своєї оренди будівлі Old Post Office - готелю Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія.

Джеймс також закликала довічно заборонити Трампу, Вайссельбергу та Макконні брати участь у сфері нерухомості, а також обіймати посади офіцерів чи директорів у нью-йоркських організаціях. Генпрокурор попросила про п'ятирічну заборону для старших синів Трампа – Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа.

Раніше ми писали, що Верховний суд США вирішить, чи зможе Дональд Трамп брати участь у праймеріз.

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