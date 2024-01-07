Повернення короля: у Лондоні наприкінці 2024 року виступить голограма Елвіса Преслі

Прем’єра відбудеться в листопаді.

Джерело фото: pinterest

На сцени Лондону, Лас-Вегасу, Токіо та Берліну повернеться «король рок-н-ролу», співак Елвіс Преслі — щоправда, у вигляді голографічної проекції. Перше шоу в Лондоні планується вже в листопаді 2024 року. Про це пише «The Guardian».

Для створення шоу компанія Elvis Evolution використає штучний інтелект, який вивчатиме фотографії та відео Елвіса. Технологія дозволить створити цифрового Елвіса в натуральну величину з тисяч його особистих фотографій і домашніх відеозаписів.

Ініціатива з’явилася після надзвичайного успіху шоу ABBA Voyage, який показує цифрові версії чотирьох учасників шведської поп-групи. Вони виглядають так, як виглядали у 1970-ті.

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