7 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

7 января отмечают Международный день глупой ходьбы.

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7 января в Украине и мире отмечают Международный день программистов. Также сегодня отмечают Международный день глупой ходьбы. Идея празднования была навеяна британским сериалом «Летучий цирк Монти Пайтона», в котором главный герой Джона Клиза, госслужащий, направляется глупой ходьбой в министерство.

Напомним, что в ГСЧС предупреждали, что 7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см); в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см).

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

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