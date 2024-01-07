Глава Комитета нацбезопасности отметил, что отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения во время рассмотрения в Парламенте.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что финальное решение Комитета по законопроекте о мобилизации планируется принять во вторник, 9 января.

Документ рассматривался в Комитете три дня. В обсуждении приняли участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и Министр обороны Рустем Умеров.

Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены Комитета, отметил Александр Завитневич.

«Сейчас главная задача – найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть очень сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей», — отметил Глава Комитета.

По его словам, отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения во время рассмотрения в Парламенте. Финальное решение Комитета планируется принять во вторник.

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