Фінальне рішення Комітету по законопроєкту про мобілізацію планують ухвалити у вівторок

Голова Комітету нацбезпеки зазначив, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що фінальне рішення Комітету по законопроекту про мобілізацію планується ухвалити у вівторок, 9 січня.

Документ розглядали у Комітеті три дні. У обговоренні брали участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та Міністр оборони Рустем Умєров.

Є ряд дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету, зазначив Олександр Завітневич.

«Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб», — зауважив Голова Комітету.

За його словами, окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті. Фінальне рішення Комітету планують ухвалити у вівторок.

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