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В США собака съел 4000 долларов – хозяева смогли вернуть часть суммы

14:19, 7 января 2024
В течение нескольких дней хозяин сопровождал любимца во дворе, пока тот справлял нужду.
В США собака съел 4000 долларов – хозяева смогли вернуть часть суммы
Источник фото: Клейтон и Керри Лоу / washingtonpost.com
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В американском штате Пенсильвания собака породы голдендудль по имени Сесил съел 4000 долларов. Об этом рассказали хозяева животного Клейтон и Кэрри Лоу, пишет «Washington Post».

Мужчина снял 4 000 долларов со своего общего сберегательного счета. Он и его жена устанавливали забор в своем доме в Питтсбурге, и рабочие попросили заплатить им наличными.

Вернувшись из банка с запечатанным конвертом, наполненным купюрами по 100 и 50 долларов, мужчина положил деньги на кухонную стойку, намереваясь спрятать их. Однако этого не произошло, а через 30 минут Ло был ошеломлен, увидев крошечные кусочки разжеванных купюр, разбросанных по полу. В панике он звал свою жену. «Он кричал: «Сесил съел 4000 долларов!», — вспоминала его жена Керри о том дне.

«Я вбежала, думая, что я его неправильно услышала, но когда я увидела беспорядок, сомнений не было», - сказала она. «Я думала, что у меня произойдет сердечный приступ. Сесил действительно это сделал».

Хозяева Сесила отмечают, что любимец раньше не делал ничего дурного.

«Вы можете оставить стейк на столе, и он не прикоснется к нему, потому что его не мотивирует еда, – сказала Кэрри. — Но очевидно, его мотивируют деньги».

Супруги обратились к ветеринару, чтобы спросить, будет ли с их собакой все в порядке. Врач заверил их, что пока животное ест, пьет и ходит в туалет – с ним все хорошо.

Источник фото: Клейтон и Керри Лоу / washingtonpost.com

Тогда они решили спасти хоть какую-то часть денег. Они собрали разорванные купюры и составили из них около 1500 долларов. Потом женщина позвонила в банк и рассказала менеджеру о случившемся.

«Я чувствовала себя ребенком, который говорит: «Собака съела мое домашнее задание». Я была удивлена, когда они сказали, что слышали о подобных случаях несколько раз – возможно, собакам нравились особые запахи денег», – рассказала Керри.

Менеджер пояснил, что банк примет любые купюры, которые после склеивания имеют полные серийные номера, видимые на лицевой и оборотной сторонах банкнот.

«Сесил сидел тогда на диване, в нем было еще около 2500 долларов, и мы знали, что есть только один способ вернуть эти деньги», - добавила женщина.

В ту ночь Сесил вырвал пару порванных сотен, сказал Клейтон, но им с Керри пришлось набраться терпения, чтобы дождаться остальных купюр. В течение следующих двух дней Клейтон одевал маску и перчатки, брал полиэтиленовые пакеты и сопровождал Сесила во дворе, пока тот тот справлялся с нуждой.

Затем пара перебирала собачий помет и вымывала оторванные кусочки купюр моющим средством в кухонной раковине.

«Я никогда не думала, что смогу сказать, что отмывала деньги, но, очевидно, для всего бывает первый раз», - сказала Кэрри.

Таким образом супругам удалось вернуть еще около 1800 долларов, увеличив их общую сумму до 3550 долларов.

Женщина отметила, что планирует отправить вымытые фрагменты купюр, из которых они не смогли собрать банкноты, в Министерство финансов. Кэрри надеется, что ведомство вернет хотя бы часть суммы.

Если нет, семья готова заплатить эту цену за семейную историю, которую они могут рассказывать сыну.

Джерело фото: Клейтон и Керри Лоу / washingtonpost.com

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