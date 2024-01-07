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МВД переводит медицинское обеспечение в электронный формат

11:20, 7 января 2024
Это касается и медицинских военно-врачебных комиссий, отметил глава МВД Игорь Клименко.
МВД переводит медицинское обеспечение в электронный формат
Изображение: freepik.com
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В этом году заработает единое приложение для раненых военных системы МВД. Вносить туда необходимую информацию будут подразделения Нацполиции, пограничников, ГСЧС Украины и Нацгвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Несколько десятков тысяч человек находятся на первой линии фронта, поэтому мы каждый день делаем все возможное, чтобы система предоставления медицинской и реабилитационной помощи, сопровождение каждого военного были системно построены», — подчеркнул министр.

По его словам, с 1 января 2024 года МВД переводит медицинское обеспечение в электронный формат. Это касается и медицинских военно-врачебных комиссий.

Это поможет отслеживать базу с данными военных, полицейских и спасателей, получивших ранения, и понимать, где они лечились, в какой реабилитации или протезировании нуждаются, пояснил Игорь Клименко.

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