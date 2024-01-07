В Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Японии

Йоко Камикава посещает Украину впервые с момента вступления на этот пост в сентябре.

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В Украину с необъявленным визитом прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщает «JAPAN.TODAY».

«Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава совершила необъявленный визит в Украину в воскресенье, чтобы пообещать продолжать поддержку восточноевропейской страны», - пишет издание.

На сайте МИД Японии отмечается, что во время визита министр «еще раз подчеркнет украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации».

Также «министр Камикава проведет откровенную дискуссию с украинскими партнерами относительно усилий для достижения справедливого и длительного мира, которым украинская сторона придает большое значение, а также о потенциале Японии относительно конкретного вклада в этот процесс».

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