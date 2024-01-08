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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

Загибель сім’ї в Броварах: поліція повідомила деталі трагедії

07:00, 8 січня 2024
Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії в Броварах.
Загибель сім’ї в Броварах: поліція повідомила деталі трагедії
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Як раніше ми писали, 6 січня у Броварах Київської області в одному з будинків на вулиці Шолом-Алейхема загинули три людини.

Поліція Київської області повідомила, що сусід загиблих повідомив у поліцію, що в будинку без свідомості знаходяться троє осіб.

Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина.

«Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті  осіб буде відома після проведення відповідної експертизи», - сказано у повідомленні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

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