Загибель сім’ї в Броварах: поліція повідомила деталі трагедії

Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії в Броварах.

Як раніше ми писали, 6 січня у Броварах Київської області в одному з будинків на вулиці Шолом-Алейхема загинули три людини.

Поліція Київської області повідомила, що сусід загиблих повідомив у поліцію, що в будинку без свідомості знаходяться троє осіб.

Правоохоронці встановили, що у приміщенні проживала родина.

«Попередньо, 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька загинули від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи», - сказано у повідомленні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

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