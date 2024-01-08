За $3000 помогал уклонистам с документами: на Буковине будут судить должностное лицо ТЦК

Дельцы, среди которых был чиновник ТЦК, помогали уклонистам в подготовке необходимых документов для избегания мобилизации.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Буковине будут судить участников преступной группы за организацию схемы уклонения от мобилизации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за денежное вознаграждение должностное лицо ТЦК и еще двое его сообщников помогали уклонистам в подготовке необходимых документов для избегания мобилизации. Свои услуги дельцы оценивали в 3000 долларов.

Летом 2023 года стражи порядка разоблачили служащего городского территориального центра комплектования и еще одного фигуранта во время получения части неправомерной выгоды в размере 2000 долларов. Злоумышленников задержали.

«Раньше во время проведения следственных действий задокументировали факт передачи злоумышленникам 1000 долларов.

На основании собранных доказательств трем участникам группировки объявлены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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