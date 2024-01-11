От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовали принять в целом как закон законопроект 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом, Минюстом , МВД и другими органами в электронный Реестр. В этом Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов данные должны собираться в единое досье на человека.

Ко второму чтению законопроект предусматривает, что в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов будут внесены следующие данные, полученные от разных органов:

фамилия, сведения об изменении фамилии

собственное имя (все собственные имена) сведения об изменении собственного имени

номера средств связи и адреса электронной почты

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста

сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста

реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)

сведения о гражданстве (изменение гражданства)

сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы)

сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)

реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, выдавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность)

сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, последипломного и высшего образования

сведения об опыте работы по специальности

сведения об установлении, смене группы инвалидности

сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга

сведения о привлечении лица к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, направлении обвинительного акта в суд)

сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу

сведения о наличии судимости (снятие или погашение судимости)

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления)

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре

сведения о статусе ветерана войны

сведения о владении иностранными языками

сведения о разрешении на хранение и ношение оружия

сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украине

реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория)

сведения о внутренне перемещенном лице

сведения о наличии права на отсрочку от призыва во время мобилизации и т.п.

Актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями) , администраторами которых являются государственные органы.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 10 января во время заседания парламента отметил, что этот законопроект «направлен на то, чтобы мы все понимали и оперировали одинаковыми цифрами по отношению к людям: сколько людей в Украине, сколько за границей, сколько из них мобилизационного возраста, сколько призывного возраста».

«Это объединение реестров для того, чтобы система, работающая в Министерстве обороны под названием: «Оберег», могла автоматически работать без вмешательства людей для того, чтобы позже произвести так называемую смарт-мобилизацию», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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