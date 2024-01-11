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От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

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От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

08:25, 11 января 2024
Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.
От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных
Источник фото: ВРУ
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В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовали принять в целом как закон законопроект 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом, Минюстом , МВД и другими органами в электронный Реестр. В этом Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов данные должны собираться в единое досье на человека.

Ко второму чтению законопроект предусматривает, что в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов будут внесены следующие данные, полученные от разных органов:

  • фамилия, сведения об изменении фамилии
  • собственное имя (все собственные имена) сведения об изменении собственного имени
  • номера средств связи и адреса электронной почты
  • сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста
  • сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста
  • реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)
  • сведения о гражданстве (изменение гражданства)
  • сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным
  • сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы)
  • сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)
  • реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, выдавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность)
  • сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, последипломного и высшего образования
  • сведения об опыте работы по специальности
  • сведения об установлении, смене группы инвалидности
  • сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга
  • сведения о привлечении лица к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, направлении обвинительного акта в суд)
  • сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу
  • сведения о наличии судимости (снятие или погашение судимости)
  • сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления)
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре
  • сведения о статусе ветерана войны
  • сведения о владении иностранными языками
  • сведения о разрешении на хранение и ношение оружия
  • сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украине
  • реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория)
  • сведения о внутренне перемещенном лице
  • сведения о наличии права на отсрочку от призыва во время мобилизации и т.п.

Актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями) , администраторами которых являются государственные органы.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 10 января во время заседания парламента отметил, что этот законопроект «направлен на то, чтобы мы все понимали и оперировали одинаковыми цифрами по отношению к людям: сколько людей в Украине, сколько за границей, сколько из них мобилизационного возраста, сколько призывного возраста».

«Это объединение реестров для того, чтобы система, работающая в Министерстве обороны под названием: «Оберег», могла автоматически работать без вмешательства людей для того, чтобы позже произвести так называемую смарт-мобилизацию», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко 

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