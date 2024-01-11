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  1. В Україні

Чоловіки призовного віку мають бути в Україні, — Зеленський

14:29, 11 січня 2024
Президент відреагував на ідею щодо призову українців за кордоном.
Чоловіки призовного віку мають бути в Україні, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та допомагати їй. Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Водночас Президент додав, що в даній ситуації, питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни, коли був відкритий кордон, а до тих, які поза законом його перетнули.

«Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання», — наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що одного військового забезпечують шість-вісім платників податків, тому якщо чоловіки мобілізаційного віку перебувають в Україні і працюють, то вони «так само боронять державу, що також дуже потрібно».

«Тобто в принципі, якщо ми хочемо зберегти Україну, зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового, значить не буде військового і не буде кому захищати Україну», — сказав він.

Раніше ми писали, які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.

Додамо, що законопроект про посилення мобілізації повернули на доопрацювання назад Кабміну.

Також у Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію.

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