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Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

«А серце б’ється – ожива», - Денис Малюська склав поезію за мотивами протоколу голови НАЗК Новікова на Дениса Шмигаля

«Піар та пафос – більш нічого. А серце б’ється – ожива… Як їх почує!... Знать, од НАЗК», - міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив поезію на тему складання протоколу з боку НАЗК на Дениса Шмигаля.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

Законопроект про посилення мобілізації повернули на доопрацювання назад Кабміну, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що «якісь положення законопроекту про мобілізацію прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані, про що відкрито сказали військовому командуванню» , і вирішили повернути законопроект назад до Міноборони на доопрацювання.

  1. В Україні

«ПриватБанк» запустив новий сервіс «Конверти» — це аналог «Банок» для зборів

15:11, 11 січня 2024
Цією послугою можна збирати донати, керувати витратами, також «Конвертом» можна платити як і звичайною карткою.
«ПриватБанк» запустив новий сервіс «Конверти» — це аналог «Банок» для зборів
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ПриватБанк запустив послугу «Конверти» для зборів, накопичення та управління власними фінансами. Про це повідомляє пресслужба установи.

Наприклад, в «Конверті» можна встановити мету та збирати кошти спільно з друзями та близькими. Щоб прискорити збір, можна створити QR-код з посиланням (або просто посилання) на «Конверт» та розмістити його в мережі.

Також «Конверти» можна використовувати для планування свого бюджету. Кошти із заробітної плати, отримані на картки, можна розподілити по цільових конвертах для запланованих витрат та покупок. Зрештою, «Конвертом» можна розраховуватися, як звичайною карткою.

«Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, потрібно лише додати в конверт опис збору, зображення та поділитися «Конвертом» у соціальних мережах», - зазначено в релізі.

Як інформує банк, поповнити його можна як звичайну картку, при цьому всі учасники збору зможуть відстежувати прогрес досягнення мети зборів.

«З Конверта можна витрачати кошти напряму, не переказуючи їх на картку - додати конверт у гаманець Google Pay або Apple Pay», - йдеться у повідомленні. Також доступні перекази безпосередньо на платіжні картки або інші «Конверти».

Відкрити конверт клієнт може в додатку Приват24 - через меню «Конверти» або меню «Гаманець». Ліміт на відкриття - 15 на одну особу, послуга є безкоштовною.

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