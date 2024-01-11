«ПриватБанк» запустив новий сервіс «Конверти» — це аналог «Банок» для зборів

Цією послугою можна збирати донати, керувати витратами, також «Конвертом» можна платити як і звичайною карткою.

ПриватБанк запустив послугу «Конверти» для зборів, накопичення та управління власними фінансами. Про це повідомляє пресслужба установи.

Наприклад, в «Конверті» можна встановити мету та збирати кошти спільно з друзями та близькими. Щоб прискорити збір, можна створити QR-код з посиланням (або просто посилання) на «Конверт» та розмістити його в мережі.

Також «Конверти» можна використовувати для планування свого бюджету. Кошти із заробітної плати, отримані на картки, можна розподілити по цільових конвертах для запланованих витрат та покупок. Зрештою, «Конвертом» можна розраховуватися, як звичайною карткою.

«Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, потрібно лише додати в конверт опис збору, зображення та поділитися «Конвертом» у соціальних мережах», - зазначено в релізі.

Як інформує банк, поповнити його можна як звичайну картку, при цьому всі учасники збору зможуть відстежувати прогрес досягнення мети зборів.

«З Конверта можна витрачати кошти напряму, не переказуючи їх на картку - додати конверт у гаманець Google Pay або Apple Pay», - йдеться у повідомленні. Також доступні перекази безпосередньо на платіжні картки або інші «Конверти».

Відкрити конверт клієнт може в додатку Приват24 - через меню «Конверти» або меню «Гаманець». Ліміт на відкриття - 15 на одну особу, послуга є безкоштовною.

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