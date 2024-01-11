Нанесение 716 млн грн ущерба «Укрэнерго»: сообщено о подозрении 4 лицам, — НАБУ

Антикоррупционные органы разоблачили схему завладения электроэнергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств.

В четверг, 11 января, НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Об этом сообщают пресс-службы бюро и прокуратуры.

Указано, что сумма ущерба составляет более 716 млн. грн.

О подозрении сообщили лицу, организовавшему сделку, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЕК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн. грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

«В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ», — отметили в НАБУ.

Квалификация действий подозреваемых:

организатор схемы – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК Украины;

председатель правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;

директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

На средства в сумме более 700 млн. грн. на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

В повестке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЕК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.

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