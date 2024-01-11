Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

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БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

«А сердце бьется – оживая», - Денис Малюська сочинил поэзию по мотивам протокола главы НАПК Новикова на Дениса Шмыгаля

«Пиар и пафос – больше ничего. А сердце бьется – оживая… Как их услышит!... Знать, от НАПК», - министр юстиции Денис Малюска обнародовал поэзию на тему составления протокола со стороны НАПК на Дениса Шмыгаля

Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.

Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

15:19, 11 января 2024
Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей
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Высший совет правосудия 11 января рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Четверо судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:

Пошва Богдан Николаевич – с должности судьи Верховного суда Украины;

Чередниченко Наталья Петровна – с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева;

Приходько Ирина Витальевна – с должности судьи Хозяйственного суда в Киеве;

Улицкий Василий Зиновьевич – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

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