Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

Высший совет правосудия 11 января рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.
Четверо судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:
Пошва Богдан Николаевич – с должности судьи Верховного суда Украины;
Чередниченко Наталья Петровна – с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева;
Приходько Ирина Витальевна – с должности судьи Хозяйственного суда в Киеве;
Улицкий Василий Зиновьевич – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.
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