Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия 11 января рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Четверо судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке:

Пошва Богдан Николаевич – с должности судьи Верховного суда Украины;

Чередниченко Наталья Петровна – с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева;

Приходько Ирина Витальевна – с должности судьи Хозяйственного суда в Киеве;

Улицкий Василий Зиновьевич – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

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