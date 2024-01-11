Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря

Три страны-союзника НАТО объединились для совместной борьбы с дрейфующими морскими минами.

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Турция, Болгария и Румыния совершили важный шаг в укреплении безопасности в Черном море, подписав соглашение о совместных мерах по борьбе с дрейфующими морскими минами, - сообщает AP.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер выразил уверенность в том, что это соглашение создаст эффективный механизм противодействия минам вместе с их союзниками в НАТО. Он подчеркнул, что улучшение существующего сотрудничества и координации является важным этапом в укреплении безопасности в регионе.

Заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов отметил, что дрейфующие морские мины представляют угрозу для портов, коммуникационных сетей и ключевой водной инфраструктуры. Он определил эту инициативу как важный шаг для интересов не только участниц соглашения, но и НАТО в целом.

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар отметил, что агрессия России в Черном море и ее нарушение норм международного права составляют не только региональную проблему, но и глобальную, учитывая возможные последствия для всемирной безопасности.

Соглашение было подписано после того, как Турция отказала во входе в Черное море двум противоминным кораблям, которые были подарены Украине Великобританией. Выполнение Конвенции Монтре 1936 года, которая блокирует проход российских и украинских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, было признано важным для обеспечения региональной безопасности. Яшар Гюлер также выразил готовность к привлечению других стран к разминированию в конце войны.

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