Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

Спостерігається зростання, більше ніж удвічі, середнього відсотка непридатних осіб за 9 місяців 2023 року порівняно з показником 2021 року. Також зріс середній відсоток обмежено придатних осіб.

Крім того, виявлено суттєву відмінність частки осіб, непридатних до військової служби, у м. Києві та Полтавській області порівняно із середнім показником по Україні. За 9 місяців 2023 року в м. Києві цей показник перевищив середнє значення (7%) на 11 процентних пунктів, а в Полтавській області - на 13 процентних пунктів. При цьому у 2023 році спостерігається значне перевищення середнього значення 23,5% (за період з 2022 до вересня 2023 р.) встановлення обмеженої придатності осіб до військової служби в Печерському районі Києва.

Про це зазначає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке зібрало і систематизувало інформацію щодо організації діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків.

Як вказує НАЗК, під час підготовки до дослідження було зібрано великий масив унікальних даних, які можуть бути корисними для робочих груп, створених Міністерством оборони України для перевірки прийнятих ВЛК постанов, а також для правоохоронних органів та суспільства в цілому. Ці дані можуть бути індикаторами наявності корупційних ризиків у діяльності ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зокрема НАЗК направило запити до обласних та Київського міського ТЦК та СП, зокрема, щодо кількості постанов про визнання осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку у 2021, 2022 та станом на вересень 2023 року; найчастіше застосовуваних статей Розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку за 2021, 2022 та станом на вересень 2023 року.

Результати аналізу отриманої статистичної інформації від 23 обласних та Київського міського ТЦК та СП дали можливість встановити певні явища та тенденції, яку НАЗК навело в окремій інфографіці:

Діаграма 1. Середній відсоток осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку, а також обмежено придатними, за період з 2021 року по вересень 2023 року.

Короткий висновок. Спостерігається зростання більше ніж удвічі середнього відсотка непридатних осіб за 9 місяців 2023 року порівняно з показником 2021 року (на 4 процентних пункти). Також зріс середній відсоток обмежено придатних осіб (на 7 п.п.).

Діаграма 2. Відсоток визнаних ВЛК обмежено придатними від загальної кількості осіб, які проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок. У 2022 році перевищення середнього по країні показника (20%) у Сумській області становило 29 п.п., Житомирській - 11 п.п., Полтавській – 11 п.п. У 2023 році перевищення середнього показника (27%) зафіксовано у Дніпропетровській області - 24 п.п., Житомирській – 14 п.п., Вінницькій – 11 п.п., Кіровоградській – 10 п.п.

Діаграма 3. Відсоток осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби, від загальної кількості тих, хто проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року)

Короткий висновок. Виявлено суттєву відмінність частки осіб, непридатних до військової служби, у м. Києві та Полтавській області порівняно із середнім показником по Україні. Зокрема, у 2022 році у м. Києві цей показник перевищував середнє значення (8%) на 9 п.п., а в Полтавській області – на 8 п.п. За 9 місяців 2023 року в м. Києві цей показник перевищив середнє значення (7%) на 11 п.п., а в Полтавській області - на 13 п.п.

Діаграма 4. Відсоток осіб, визнаних ВЛК обмежено придатними, від загальної кількості тих, хто проходили ВЛК у м. Києві (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок:. У 2023 році спостерігається значне перевищення середнього значення 23,5% (за період з 2022 до вересня 2023 р.) встановлення обмеженої придатності осіб до військової служби в Печерському (на 13.5 п.п.), Шевченківському (на 7.5 п.п.) та Оболонському (на 6.5 п.п.) районах м. Києва.

Діаграма 5. Відсоток киян, визнаних непридатними до військової служби, від загальної кількості осіб, які проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок. У 2022 році спостерігається значне перевищення середнього значення 7,5% (за період з 2022 до вересня 2023 р.) встановлення непридатності осіб до військової служби в Голосіївському (на 40.5 п.п.), Шевченківському (на 13.5 п.п.) та Подільському (на 12.5 п.п.) районах м. Києва. У 2023 році спостерігається значне перевищення вказаного середнього значення в Голосіївському (на 32.5 п.п.), Дарницькому (на 12.5 п.п.) та Шевченківському (на 11.5 п.п.) районах м. Києва.

Діаграма 6. П’ять найчастіше застосовуваних статей Розкладу хвороб, на підставі яких визнано військовозобов’язаних непридатними до військової служби за період з 2021 по вересень 2023.

Короткий висновок: Чітко прослідковується щорічна зміна однієї з топ-5 статей Розкладу хвороб. Зокрема, у 2022 році хвороби хребта (ст. 64а) замінили короткозорість або далекозорість (ст. 30а), а в 2023 році хвороби, зумовлені ВІЛ (ст. 5а), замінили хвороби хребта. Варто також звернути увагу на те, що в 2022 та 2023 рр. до переліку п’яти найчастіше застосовуваних статей Розкладу хвороб входять хвороби щитоподібної залози (ст. 13а), гіпертонічна хвороба III стадії (ст. 39а) та серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця (ст. 40а), діагностування та підтвердження яких є складним та потребує проведення значної кількості лабораторних та інструментальних досліджень.

«Зазначені хвороби також не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик», - вказує НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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