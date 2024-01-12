Земельний податок: хто звільняється від сплати у 2024 році

Земельний податок у 2024 році сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи.

Державна податкова служба у Львівській області роз’яснила, хто звільняється від сплати земельного податку в 2024 році.

Земельний податок у 2024 році сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи (п .269.1 ст. 269 ПКУ).

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та щодо земельного податку, відповідній території. Відповідні рішення є доступними на сайті територіальних громад. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в ст. 281 ПКУ.

Зокрема, від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII. Тобто, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали участь в антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до норм Закону визнані ветеранами війни;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах – не більш як 0,25 гектара;

в селищах – не більш як 0,15 гектара;

в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Якщо фізособа-пільговик станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, то до 01 травня потрібно подати письмову заяву у довільній формі до ДПС за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то платник звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

Разом з цим від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи, за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи:

власники земельних ділянок;

земельних часток (паїв);

землекористувачі.

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