На севере Украины на 63% увеличили количество оборонительных сооружений

В приграничье Черниговщины усилено формирование полосы обороны для сдерживания возможного наступления.

Источник фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

В пограничной зоне Черниговской области за последние месяцы на 63% увеличили количество оборонительных объектов направленных на сдерживание возможного наступления вражеских сил, по меньшей мере размером батальона. Об этом сообщил Командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев лично посетил строительство ротного опорного пункта промежуточной полосы обороны на Черниговщине. По его словам, несмотря на российские обстрелы и другие агрессивные меры, ситуация в этом регионе контролируемая, но силы обороны продолжают укреплять свои позиции

"Однако, мы не сидим сложа руки. Силы обороны действуют на опережение. Занимаемся повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО, продолжается контрдиверсионная работа. Но главное - развиваются оборонительные рубежи и создаются мощная система инженерных заграждений. Все это делается для того, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, готовы будут прибыть дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции", - подчеркнул Наев.

За последние несколько месяцев фортификационные мероприятия в Северной операционной зоне увеличили на 63%. Генерал-лейтенант поделился, что эти мероприятия выполняются по типовой схеме, с возможными корректировками для учета особенностей местности.

На границе Черниговщины активно строятся бетонные защитные сооружения, блиндажи и огневые позиции. После завершения работ гражданских организаций определенные участки будут плотно минированы, создавая объект, который способен сдерживать наступление по крайней мере батальона вражеских сил. Генерал уверен, что построенные оборонительные объекты станут ключевым звеном в системе сдерживания на пути возможного вражеского наступления.

Источник фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

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