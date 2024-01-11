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  1. В мире

В Таиланде продавец кур-гриль несколько лет выдавал себя за адвоката и даже выиграл несколько дел.

17:22, 11 января 2024
Мужчине поверили даже члены семьи.
В Таиланде продавец кур-гриль несколько лет выдавал себя за адвоката и даже выиграл несколько дел.
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В Таиланде продавец кур-гриль несколько лет выдавал себя адвокатом. Мошеннику долгое время удавалось выступать в суде и даже добиваться побед для своих клиентов. Горе-адвокату грозит 12 лет за решеткой. Об этом пишет The Thaiger.

Так, псевдоадвокат Порнтеп Качайпхак в течение нескольких лет рекламировал свои юридические услуги в социальных сетях. Он разместил свои фотографии в костюме адвоката, заявил, что имеет юридическую фирму, и хвастался, что выиграл несколько дел.

Его ложь выплыла после того, как в октябре 2022 года он обманул клиентку на 40 000 батов (чуть больше 43 тысяч гривен) в северной провинции Кампхенг Пхет. Женщина заплатила ему гонорар, но ее дело не рассматривалось. Разочарованная отсутствием развития, она заставила Порнтхепа продвинуть дело, в результате чего он послал ему документ с приговором. В ходе проверки жертва обнаружила, что документ поддельный. Она сообщила об этом в полицию, в результате чего мужчину арестовали через месяц.

Позже стало известно, что Порнтхеп был владельцем магазина по продаже кур-гриль, и у него не было законченного юридического или адвокатского образования.

Арест вызвал шок в юридическом сообществе Таиланда, поскольку мошеннику долгое время удавалось выступать в суде и даже добиваться побед для своих клиентов. Благодаря многочисленным друзьям-адвокатам и надежному характеру многие люди считали Порнтхепа настоящим адвокатом. Издание отмечает, что если бы Порнтхеп не обманул свою клиентку, может быть, он смог бы поддерживать аферу в течение длительного времени. Ему поверили даже члены семьи.

Согласно постановлению Совета адвокатов Таиланда под королевским патронажем, мошенника обвиняют в нарушении Закона об адвокатах, выразившемся в незаконной юридической практике, изготовлении поддельного удостоверения адвоката, использовании поддельного удостоверения адвоката, использовании поддельных электронных документов, введении общественности в заблуждение адвокатом и оскорблении власти суда.

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