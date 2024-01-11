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  1. В Україні

У Волинській області чоловік помер від лістеріозу: що варто знати

21:56, 11 січня 2024
Захворювання найчастіше передається через контакт з інфікованими тваринами, а також через м’ясо та овочі.
У Волинській області чоловік помер від лістеріозу: що варто знати
Джерело фото: dolc.dp.ua
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У Волинській області помер 62-річний чоловік, у якого на початку цього року виявили лістеріоз. Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Вже в січні зафіксовано випадок лістеріозу в Рожищенській громаді, де пізніше помер 62-річний чоловік. Фахівці центру вивчають умови проживання, харчування та побуту померлого. У господарстві чоловіка тримали свійських тварин, з якими він контактував, і вже здійснили ряд заходів щодо профілактики хвороби.

Лістеріоз передається в основному через контакт з інфікованими тваринами, вживання необроблених риби чи м'ясних продуктів, а також через брудні овочі та фрукти. Хвороба може проявлятися у вигляді харчового отруєння, але при прогресуванні вона може атакувати центральну нервову систему, що вимагає негайної медичної уваги.

Фахівці рекомендують дотримуватись заходів профілактики, таких як належна термічна обробка харчових продуктів, ретельне миття сирових овочів і фруктів, уникання зберігання сирових та готових продуктів в холодильнику. Також важливо уникати забруднених практик при приготуванні їжі, щоб запобігти можливості зараження лістеріозом.

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