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  1. В Украине

10 дней на уплату долгов: Yasno начнет отключать должников от электроэнергии

17:27, 11 января 2024
С конца января должники начнут получать предупреждения, после чего будут отключены от электричества.
10 дней на уплату долгов: Yasno начнет отключать должников от электроэнергии
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Компания-энергопоставщик Yasno, расположенная в Киеве, планирует начать процесс отключения должников от электроэнергии начиная с 29 января. Об этом рассказал в эфире телемарафона генеральный директор компании Сергей Коваленко, комментируя отмену Кабинетом Министров моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты.

"Первые отключения начнутся где-то 29 января", - сообщил гендиректор компании. Отвечая на вопрос о получении предупреждений должниками, он раскрыл, что существуют два типа сообщений.

"Первое - мы называем это оповещение, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям, оповещает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите", - пояснил Коваленко.

Второй тип сообщения, по его словам, предшествует непосредственно акту отключения потребителя: "Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (оплатить долги, - ред.). И за 5 дней еще сети присылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и оплатить долг".

Коваленко отметил, что не все должники сразу получат уведомления начиная с 29 января, он заявил: "всем приходят лишь оповещения".

Он также подчеркнул, что отключение произойдет лишь после получения официального предупреждения, после чего у потребителей есть 10 дней до отключения света.

Генеральный директор Yasno также предоставил советы, как избежать отключения. В случае, если лицо не находится на территории Украины, оно может использовать различные электронные каналы для уплаты долга.

"Это не является большой проблемой. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", - добавил он, отметив, что в случае большого долга, который лицо не может оплатить полностью, компания рассматривает индивидуальные случаи и заключает рассрочки, учитывая индивидуальный график оплаты.

Для возобновления поставок электроэнергии необходимо будет оплатить долг и получить счет на подключение, включающий расходы на отключение и подключение.

"После этого надо будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", - добавил гендиректор Коваленко.

Напомним, Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты.

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