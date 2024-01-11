Еврокомиссия 27 может обнародовать оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров о вступлении в ЕС

В ЕК рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.

Европейская комиссия может 27 февраля обнародовать оценку прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.

Однако эта дата еще не является финальной.

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Также председатель Евросовета Шарль Мишель ответил, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

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