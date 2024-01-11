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  1. В Украине

Производство оружия защитят от банкротств банков

17:29, 11 января 2024
Средства актуального оборонного заказа, заблокированные в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, будут возвращены оружейной отрасли.
Производство оружия защитят от банкротств банков
Источник фото: Tom Def / Unsplash
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Верховная Рада 11 января приняла в первом чтении законопроект №9667-1, который изменяет правовые основы регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц и усиливает защиту финансирования оборонного заказа от банкротства банков.

Как пишет «FinClub», в действующем законе Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязан вне очереди перечислить средства, зачисленные после 24 февраля 2022 года государственным заказчиком в сфере обороны на счет исполнителя государственного контракта (договора) в неплатежеспособном банке, на счет этого исполнителя в государственному банку в 10-дневный срок со дня представления платежного поручения и при подтверждении актуальности этого контракта.

Эта норма была введена парламентом 1 декабря 2022 года.

Вместе с тем, не было учтено, что государственный контракт по оборонным закупкам выполняется на основе долгосрочных договоров, в том числе тех, которые заключены и оплачены или предоплачены полностью или частично до 24 февраля 2022 года и продолжают выполняться.

С целью недопущения невыполнения актуальных договоров государственного оборонного заказа предлагается изменить формулировку в законе. Таким образом, все средства актуального оборонного заказа, заблокированные в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, будут возвращены оружейной отрасли.

Кроме того, законопроект регулирует то, что Конституция Украины не относит Фонд гарантирования вкладов физических лиц ни к одной из ветвей власти и не наделяет Фонд властными полномочиями.

Поэтому вместо «нормативного регулирования системы гарантирования вкладов» Фонд будет заниматься просто «регулированием», а вместо «принятия нормативно-правовых активов будет принимать «правила». Вместо административно-хозяйственных санкций Фонд будет применять к банкам меры реагирования.

Это позволит изменить порядок вступления в силу правил Фонда из-за отсутствия оснований для их государственной регистрации в Минюсте.

Также ФГВФЛ добавляет в 7-ю очередь кредиторов собственные требования к банкам «на сумму начисленного, но не уплаченного регуляторного сбора в Фонд, а также на сумму задолженности по уплате сборов, пени и/или штрафов».

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