Украинцы за границей должны стать на военный учет: чем грозит уклонение от правил

В то же время постановка на временный консульский учет является добровольной и платной.

Украинцы за границей должны встать на военный учет в консульствах. При этом консульский учет остается добровольным. Стало известно, когда необходимо регистрироваться в дипломатическом учреждении и чем чревато невыполнение правил военного учета. Об этом рассказали заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ и первый секретарь по консульским вопросам при Посольстве Украины в Праге, передает proukrainu.blesk.cz.

Так, согласно Постановлению Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которое вступило в силу в конце 2022 года, военный учет обязателен. В частности, призывники, военнообязанные и резервисты должны:

в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

лично в семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство прибывать в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет.

В то же время постановка на временный консульский учет является добровольной и платной.

«Поэтому мы фактически осуществляем постановку на военный учет только тех, кто обращается для постановки на временный консульский учет добровольно и имеет основания взятия на военный учет», – пояснили в консульстве.

После этого консульство должно в семидневный срок информировать соответствующие территориальные военно-учетные органы.

На военном учете в консульствах состоят только те, кто есть и на временном консульском учете.

«Зарубежные дипломатические учреждения несут ответственность за взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете», - отметили в Главном управлении персонала Генштаба.

Что угрожает мужчинам, не прибывающим для военного учета

Если призывник, военнообязанный или резервист в семидневный срок не прибывает в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушает требования Порядка, предусматривающего ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушение правил военного учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение нарушения в течение года, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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