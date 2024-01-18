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У Раду внесли законопроєкт щодо гармонізації українського митного законодавства з законодавством ЄС

13:33, 18 січня 2024
Проєкт Закону був поданий Урядом.
У Раду внесли законопроєкт щодо гармонізації українського митного законодавства з законодавством ЄС
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Верховна Рада України зареєстровала проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу (№ 10411 від 16.01.2024).

Законопроєкт був поданий Урядом.

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, проєкт розроблено з метою виконання взятих Україною зобов’язань щодо гармонізації українського митного законодавства з законодавством ЄС.

Проєктом Закону № 10411 пропонується імплементувати в митне законодавство України:

  • концепцію митного представництва, подібну тій, яка існує в країнах ЄС. Для цього пропонується визначити загальні засади представництва, розділити види представництва на пряме та непряме, розмежувати відповідальність суб’єкта ЗЕД та митного представника;
  • європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів, зокрема:

1) запроваджуються авторизації для поміщення товарів у митні режими імпорту (в частині процедури кінцевого використання), тимчасового ввезення, переробки на митній території, переробки за межами митної території, визначаються умови їх отримання та особливості моніторингу відповідності;

2) надається можливість переміщення товарів, які перебувають під митним контролем, у рамках відповідного митного режиму, без поміщення товарів у митний режим транзиту;

3) розширюється перелік звичайних операцій з товарами та  встановлюються вимоги до їх здійснення;

4) визначаються особливості завершення та припинення митних режимів, звітування про завершення митного режиму.

Крім того, проєктом пропонується привести положення МКУ щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх тимчасового зберігання під митним контролем у відповідність до Регламентів ЄС, а також удосконалити критерії надання авторизацій на застосування спрощень.

Як раніше повідомили у Мінфіні, вНацстратегії доходів в рамках реформування митної політики запланована реалізація важливих кроків  на шляху до трансформації митниці в східну митницю Європейського Союзу.

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