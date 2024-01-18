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  1. Судебная практика

Какие решения принимал Закарпатский апелляционный суд по делам об управлении автомобилем в состоянии опьянения в январе: судебная практика

16:24, 18 января 2024
В одном из дел водителю назначили штраф в 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и запретили на год управлять транспортным средством.
Какие решения принимал Закарпатский апелляционный суд по делам об управлении автомобилем в состоянии опьянения в январе: судебная практика
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Закарпатский апелляционный суд обобщил практику рассмотрения дел по управлению транспортными средствами в состоянии опьянения за январь 2024 года.

11 січня Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката в інтересах обвинуваченого у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, на постанову судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 серпня 2023 року.

Суд першої інстанції визнав особу винуватим і наклав на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами на один рік.

Слідством встановлено, що в червні 2023 року особа керував автомобілем марки «Фольксваген» з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, при цьому відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Таким чином чоловік порушив вимоги п. 2.5 ПДР, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Факт вчинення адмін. правопорушення підтверджується належними доказами: протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про накладення адміністративного стягнення, відеозаписом на DVD-диску, що підтверджує відмову особи від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння.

Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвокатки в інтересах особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, залишити без задоволення, а постанову судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 серпня 2023 року – без зміни.

15 січня апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, та його адвоката на постанову судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 13 липня 2023 року.

Суд першої інстанції визнав особу винуватим та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн, без позбавлення права керування транспортними засобами.

З матеріалів справи відомо, що подія мала місце у травні 2023 року в Мукачеві. Особа керував автомобілем «Пежо» у стані алкогольного сп’яніння, чим порушив вимогу п. 2.9 «а» ПДР України.

Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, та його адвоката залишити без задоволення, а постанову судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 13 липня 2023 року – без зміни.

15 січня апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвоката в інтересах особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, на постанову судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 12 жовтня 2022 року.

Суд першої інстанції визнав особу винуватим і наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн, із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Згідно постанови, подія мала місце в Ужгороді, у липні 2022 року. Особа, у стані наркотичного сп’яніння, керував автомобілем «Шкода Фабія», чим порушив вимоги п. 2.9 «а» ПДР. Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія проводився у лікаря, у встановленому законом порядку, що підтверджується медичним висновком № 383 від 14.07.2022 року.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвоката залишити без задоволення, а постанову судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 12 жовтня 2022 року – без зміни.

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