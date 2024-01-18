СБУ заблокувала Viber-канал, який сповіщав про вручення повісток на Львівщині

Організаторам Viber-каналу про дії ТЦК загрожує до 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України заблокула Viber-канал, який інформував громадян призовного віку про заходи, проведені ТКЦ та СП у Львівській області. Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

Учасники каналу не лише надавали «інформацію» про місця вручення повісток військовозобов'язаним, але й закликали ховатися від представників військкоматів. Локації працівників Територіальних центрів публікувались в режимі реального часу завдяки інформаторам серед місцевих мешканців.

В результаті оперативних заходів співробітники СБУ встановили особи організаторів злочинної діяльності, під час обшуків вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій. Відомо, що за таку протиправну діяльність передбачена відповідальність за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що загрожує позбавленням волі до 15 років ув’язнення.

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