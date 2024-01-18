Автобусний маршрут, який запустили через новий міст у Києві, продовжать до Дарницької площі

Із 20 січня автобус курсуватиме до Дарницької площі.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

З 20 січня автобусний маршрут № 111, який слідує через Подільсько-Воскресенський міст, продовжать до Дарницької площі. Як повідомили у КМДА, рішення прийнято з метою вивчення пасажиропотоку.

З суботи автобуси будуть рухатися від станції метро «Лівобережна» до Дарницької площі через вулицю Євгена Сверстюка та проспект Соборності.

Зазначимо, що новий тимчасовий автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна» розпочав роботу з 1 грудня 2023 року.

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