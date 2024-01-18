На Миколаївщині судили псевдоволонтерку, яка привласнила 500 тисяч гривень донатів на ЗСУ

До 4 років 6 місяців позбавлення волі засуджено мешканку Первомайська за заволодіння благодійними внесками для ЗСУ.

Жителька міста Первомайськ Миколаївської області була засуджена за заволодіння благодійними внесками, призначеними для Збройних сил України. Жінку було визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), яке вчинено шляхом зловживання довірою та заволодіння чужим майном у великих розмірах. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Суд визнав зловмисницю винною у тому, що, виступаючи як волонтер ряду благодійних організацій, вона обіцяла надання допомоги у закупівлі автомобілів для Збройних сил України за рахунок благодійних зборів. Однак, після отримання коштів, обіцяних для придбання транспортних засобів, вона не виконала свої зобов'язання і розпорядилася грошима на власний розсуд. Вона заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.

Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців. Наразі вирок не набрав законної сили, і засуджена перебуває під нічним домашнім арештом. Важливо відзначити, що вирок суду первинної інстанції набуде законної сили лише після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана. У випадку подання апеляційної скарги судове рішення стане законно в разі його нескасування апеляційною інстанцією.

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