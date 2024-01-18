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  1. В Україні

На Миколаївщині судили псевдоволонтерку, яка привласнила 500 тисяч гривень донатів на ЗСУ

17:38, 18 січня 2024
До 4 років 6 місяців позбавлення волі засуджено мешканку Первомайська за заволодіння благодійними внесками для ЗСУ.
На Миколаївщині судили псевдоволонтерку, яка привласнила 500 тисяч гривень донатів на ЗСУ
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Жителька міста Первомайськ Миколаївської області була засуджена за заволодіння благодійними внесками, призначеними для Збройних сил України. Жінку було визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), яке вчинено шляхом зловживання довірою та заволодіння чужим майном у великих розмірах. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Суд визнав зловмисницю винною у тому, що, виступаючи як волонтер ряду благодійних організацій, вона обіцяла надання допомоги у закупівлі автомобілів для Збройних сил України за рахунок благодійних зборів. Однак, після отримання коштів, обіцяних для придбання транспортних засобів, вона не виконала свої зобов'язання і розпорядилася грошима на власний розсуд. Вона заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.

Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців. Наразі вирок не набрав законної сили, і засуджена перебуває під нічним домашнім арештом. Важливо відзначити, що вирок суду первинної інстанції набуде законної сили лише після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана. У випадку подання апеляційної скарги судове рішення стане законно в разі його нескасування апеляційною інстанцією.

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