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У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та «вибивали» з них неіснуючі борги, — СБУ

08:57, 19 січня 2024
За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини.
У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та «вибивали» з них неіснуючі борги, — СБУ
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Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після чого вимагали від потерпілих гроші за «мирне» врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий «платіж» переростав у щомісячну «данину».

У разі відмови платити учасникам банди, фігуранти викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі.

Там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм «повільною» смертю.

Співробітники СБУ затримали «на гарячому» лідера угруповання і двох його активних учасників, коли вони «вибивали» неіснуючий борг у чоловіка. Зловмисники тримали потерпілого у напівзруйнованій будівлі на території міського парку.

За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

До складу угруповання він залучив більше десяти осіб, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій злочинний вплив на території міста та інші райони області.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ч. 4 ст. 187 (розбій).

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані перебувають під вартою. Тривають невідкладні слідчі та оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

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