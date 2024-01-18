Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

Колишні українські судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська стали суддями так званого «Запорізького обласного суду».

Кабмін вніс зміни до порядку підтвердження військовослужбовцями статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки

Йдеться про підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

У Міноборони пояснили, чому Рустем Умєров не поїхав до Франції

14:10, 18 січня 2024
Про те, що візит Рустема Умєрова може бути перенесений, було заздалегідь повідомлено.
У Міноборони пояснили, чому Рустем Умєров не поїхав до Франції
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Міністерстві оборони України повідомили, що про участь міністра оборони Рустема Умєрова на відкритті «Коаліції артилерії» у Франції  було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача.

На відкритті в Парижі 18 січня від Міноборони України представлена делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком, а участь у заході Рустем Умєров бере дистанційно через відеозвʼязок.

Крім того, команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео