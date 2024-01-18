У Міноборони пояснили, чому Рустем Умєров не поїхав до Франції

Про те, що візит Рустема Умєрова може бути перенесений, було заздалегідь повідомлено.

Джерело фото: Міноборони

В Міністерстві оборони України повідомили, що про участь міністра оборони Рустема Умєрова на відкритті «Коаліції артилерії» у Франції було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача.

На відкритті в Парижі 18 січня від Міноборони України представлена делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком, а участь у заході Рустем Умєров бере дистанційно через відеозвʼязок.

Крім того, команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

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