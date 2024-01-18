От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

В Украине продолжается конкурс на главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Ранее мы писали, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Екатерина Каплюк, работавшая советником главы НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников.

Свои документы подал и Александр Стародубцев.

Александр Стародубцев пришел в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в мае 2020 года.

В течение двух лет, до мая 2022 года, он был заместителем председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. В настоящее время является заместителем руководителя аппарата НАПК.

До НАПК в течение полугода возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС), ноября 2019 года по май 2020 года. А до этого работал в Минэкономразвития (2015-2017), в частности, занимался регулированием публичных закупок Министерства.

«Воплощал реформу электронных торгов» (Prozorro)», - отметил Стародубцев в одном из интервью.

Интересно, что судя по декларациям, с 2016 года жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева начала работать в Государственном предприятии «Прозорро», которым занимается Министерство экономики, где собственно в тот же период работал ее муж в должности директора департамента регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли Украины

При этом Елена Стародубцева, как свидетельствует сайт Киевской школы экономики, является директором направления обучения Центру усовершенствования закупок Киевской школы экономики.

Начинал карьеру Александр Стародубцев в 2000-х годах в ООО «Столица-ценные бумаги» и ООО «Столица-планета инвестиций». Также работал в ООО «АФЦ-Брок», ООО «Меридиан А», «Укрпромреестр», ООО «Специальные ценные бумаги», ПАО «Диамантбанк».

В трудовой деятельности, указываемой Стародубцем в биографии, имеет место разрыв. Так, с должности директора департамента регулирования публичных закупок Министерства экономического развития он уволился в августе 2017 года. А на следующей должности в НАГС начал работать только в ноябре 2019 года.

Как указывает кандидат, в период с сентября 2017 по июнь 2018 он учился в университете Стэнфорда в Калифорнии, как приглашенный стипендиат. Получил от Стэнфорда в 2017 году стипендии на сумму 1 134 861 грн.

«Выиграл конкурс более 100 человек на место. Учеба под непосредственным менторством Фрэнсиса Фукуямы», - указал Стародубцев.

Также указал, что является основателем, но не членом гражданской платформы «Новая Страна» и ОО «Открытый Университет Майдана».

А с июня 2018 по ноябрь 2019, судя по декларации, Стародубцев занимался предпринимательской деятельностью как ФЛП, от которой получил в 2018 году 1 767 411 грн дохода.

Декларация

Александр Стародубцев за 2022 год заработал в НАПК 2 151 653, то есть, в среднем 179,3 тысяч в месяц.

За 2021 год – 1 894 812 грн, то есть около 157 тысяч грн в месяц.

За 2023 Александр Стародубцев подал 5 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

13 мая 2023 года получил в НАПК зарплаты на сумму 229 172 грн. В октябре 2022 года получил 127691 грн. В августе 2022 получил 236 740 грн. В июне 2022 года получил 128 468 грн. В марте 2022 года получил 142 128 грн.

В Минэкономразвития зарабатывал гораздо меньше. Например, за 2016 год в Министерстве получил 268 663, то есть чуть больше 22 тыс. грн в месяц. За весь 2017 – 293 тыс. грн.

Жена кандидата Елена Стародубцева на момент подачи декларации за 2022 год работала в Государственном предприятии «Прозорро», где получила за тот год 834,6 тысячи гривен. За 2021 год получила там 972,8 тыс. грн зарплаты, то есть около 81 тыс. грн в месяц.

Сын получил 378613 грн зарплаты по совместительству в компании PONTUS HEATTREATMENT BV, которая находится в Нидерландах.

Сын имеет в Нидерландах счет в 30 051 евро. Жена – 48 699 евро в банке в Нидерландах. Семья хранит наличными 11 700 долларов США, 3000 евро. Также Александр Стародубцев имеет средства на банковских счетах в разных банках, в том числе 3947 долларов, 2943 долларов, 3530 долларов, 7011 долларов.

В 2010 году приобрел акции ПАО «Енакиевский металлургический завод», ПАО «ХК Лугансктепловоз», «Стахановского вагоностроительного завода» и т.д. Впоследствии продал.

Имеет в собственности квартиру 144,20 кв. м в Киеве. Приобрел ее в 2006 году за 347 тысяч грн. У жены жилого дома в Киевской области в селе Столпяги 74,5 кв м, приобретенного в 2005 году за 42 тысячи грн. Также жена приобрела в собственность в 2012 году два земельных участка в Стовягах площадью 2500 кв м и 188 кв м. К дому семья достраивает второй этаж.

Интересно, что в 2021 году, подавая в марте декларацию за 2020 год, Стародубцев указал, что дом в Столбягах имеет площади 160 квадратов, но в ноябре подал исправленную декларацию, разделив дом на достроенную и недостроенную часть в виде второго этажа.

Александр Стародубцев имеет авто VOLVO XC90 2013 г. в., приобретенный в 2021 году за 470 тысяч грн, а у жены Suzuki Grand Vitara 2006 г. в.

Визия

Указал, что трансформация публичной службы была предметом его исследования в Стэнфорде, где Фукуяма был его ментором. «Я работал над этим, имплементируя HRMIS и как Председатель НАГС (напомним, что главой НАГС Стародубцев был чуть больше полугода – прим. ред.). Но только в НАПК я ближе подошел к решению этой задачи», - отметил он в мотивационном письме.

Также указал, что нужно сделать «реальное усложнение жизни для неблагочестивых» чиновников.

В 2014 году в сосетях высказывался по поводу статьи о приобретении авто первым заместителем Кабмина Олегом Паракудой. «Дополнено. Друзья подтверждают. Ну что. Продолжаем голосовать за действующую систему власти: Тимошенко, Порошенко и т.п. Подождите они еще за массовые беспорядки на Майдане скоро привлечь начнут. Я думаю: фактаж точно остался:))», – отметил Стародубцев.

Автор: Наталья Мамченко

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