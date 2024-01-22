Колишній заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вимагає поновити його на посаді заступника і одночасно претендує на голову НАЗК

Що вказав у декларації екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який наразі судиться з НАЗК, вимагаючи поновити його на посаді, і одночасно претендує на посаду очільника НАЗК.

Серед кандидатів на нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) чимало колишніх співробітників НАЗК. Серед них і заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

Судовий спір з НАЗК

Працював у НАЗК фактично рік – з серпня 2022 року по липень 2023 року. При цьому наразі на розгляді у Київському окружному адміністративному суді знаходиться справа №320/28826/23 за його позовом до НАЗК, в якій він просить зокрема негайно поновити його на посаді заступника голови НАЗК, стягнути з Агентства середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 27 липня 2023 року по 18 серпня 2023 року в розмірі 121 817 грн, а також компенсацію моральної шкоди у розмірі 1 грн. Наступне засідання по ній призначене на 8 лютого 2024 року. Слід зауважити, що у Реєстрі судових рішень з невідомих причин опубліковане лише одне рішення КОАС з цієї справи, датоване ще серпнем 2023 року.

Нагадаємо, у липні 2023 року Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади.

«Мені надзвичайно прикро, що я вимушено пишу цей допис. Навіть соромно, бо коли йде жорстока війна, не час для таких подій і тим більше публічних розмов навколо них. Соромно також, бо ці події свідчать про слабкість антикорупційних інституцій, у які інвестовано значні ресурси українськими і західними фахівцями та платниками податків, і суспільний запит на ефективну роботу яких величезний.

Сьогодні мій останній день після року роботи у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), оскільки вранці мені вручили наказ про звільнення з посади заступника голови НАЗК на підставі п.1 ч. 1 ст. 41 КЗпП у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків.

Суть цього порушення, на думку суб’єкта призначення, полягає у тому, що минулого понеділка, 17 липня, на мою пропозицію, було знято з розгляду урядового комітету один з трьох законопроектів, що були розроблені НАЗК і були включені до проекту порядку денного цього засідання урядового комітету. Моя пропозиція, що була підтримана урядовим комітетом, завадила дуже ймовірному відхиленню законопроекту урядовим комітетом у звʼязку із застереженнями, висловленими Секретаріатом Кабінету Міністрів у його висновку.

Ця ж пропозиція щодо зняття законопроекту з розгляду була схвально сприйнята головою НАЗК під час наради за участі менеджменту НАЗК у той же день. Про відсутність заперечень щодо моєї пропозиції і наслідків її розгляду свідчить і письмова резолюція голови НАЗК до витягу з протоколу засідання урядового комітету з даного питання.

Звільнення не стало для мене несподіванкою, оскільки про такий намір головою НАЗК було оголошено колективу ще у п’ятницю, і з того часу було заблоковано мій обліковий запис на робочому комп’ютері, доступ до системи електронного документообігу, робочої електронної пошти та відключено від робочих засобів комунікації», зазначив тоді Андрій Вишневський.

Разом із тим, він не став описувати деталі, «оскільки це могло б зашкодити репутації НАЗК та всієї системи антикорупційних інституцій».

«Попри роботу у нестерпних умовах протягом останнього часу, я свідомо жодним чином публічно не висвітлював цю ситуацію і не виносив проблеми на загал, аби не зашкодити НАЗК і антикорупційній системі», додав він.

В свою чергу, НАЗК тоді повідомило з цього приводу, що «Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства.

НАЗК віддає належне зусиллям пана Андрія задля розвитку антикорупційної політики України та дякує за співпрацю. Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану».

Трудовий шлях

Найдовший період роботи Андрія Вишневського – майже 5 років – охоплює робота на посаді директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Потім трохи більше двох місяців, з 19 квітня по 29 червень 2017 року, він був заступником Міністра юстиції України. Як зазначив кандидат, сферою його особистої відповідальності за посадою заступника міністра «були питання судової реформи, антикорупційної політики, законодавства у сфері національної безпеки та правоохоронної діяльності, реформи процесуального законодавства та адвокатури».

Також був виконавчим директором у ГО «Адвокат майбутнього» з 2018 по 2022 рік, до того, як стати заступником голови НАЗК.

Вказав, що є адвокатом з 2012 року. Разом з тим, за даними ЄРАУ його право на заняття адвокатською діяльністю наразі зупинено на підставі його заяви з 4 серпня 2022 року (призначення до НАЗК).

Слід зауважити, що 2015 року Андрій Вишневський був притягнутий до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю. Після тривалої судової тяганини 14 березня 2018 року Касаційний адміністративний суд ухвалив рішення на його користь.

Декларації

У деклараціях вказав, що спільно проживає, але не перебуває у шлюбі зі Світланою Матвієнко, яка має корпоративні права у ТОВ «Лабораторія законодавчих ініціатив» і у ТОВ «Аналітичний Центр «ЛЗІ».

16 січня 2024 року подав декларацію за 2023 рік.

Вказав, що з 2015 року має 55% власності у житловому будинку з надвірними будівлями площею 202 кв м у Харкові. Іншу частку має Надія Сдобнова.

Також має з січня 2021 року право проживання у квартирі у Києві. Власником квартири є Володимир Біленко. Володимир Біленко також є власником авто Honda Pilot 2008 р. в., яким користується Андрій Вишневський та Світлана Матвієнко.

Сам Вишневський своє авто у 2023 році продав.

Світлана Матвієнко у ТОВ «Лабораторія законодавчих ініціатив» отримала заробітну плату за сумісництвом за 2023 рік 168 тис. грн. У Громадській організації, яка має таку ж назву – «Лабораторія законодавчих ініціатив» як за основним місцем роботи Світлана Матвієнко отримала зарплату 1 522 956 грн. Також вона отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, але, як вказано у декларації, не надала інформацію про такий дохід.

Сам Андрій Вишневський у 2023 році отримав у НАЗК за основним місцем роботи 1 115 641 грн. Нагадаємо, що він звільнився з посади заступника голови НАЗК 26 липня 2023 року. Отже, його зарплата на місяць у НАЗК складала близько 159 тисяч грн.

Також він задекларував дохід від відчуження рухомого майна 385 тис. грн.

Готівкою Андрій Вишневський зберігає 450 тис. грн, 46 800 доларів, 16 500 євро.

Також він задекларував, що має 51 грн на рахунку в «Ощадбанку», інших активів на банківських рахунках не має. Разом з тим, він задекларував у розділі «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» «Barclays» (Байклейс), не вказавши деталей.

У декларації за 2022 рік вказував, що має 55% власності у житловому будинку з надвірними будівлями у Харкові площею 144,8 кв м. Власником іншої частки є Лариса Сдобнова.

Вказував те ж право проживання спільно зі Світланою Матвієнко у квартирі в Києві, яка належить Володимиру Біленко. Також мав у власності авто Honda Accord 2008 р. в.

Серед доходів тоді вказав зарплату за основним місцем роботи у НАЗК у сумі 1 118 966 грн. Нагадаємо, що працювати у НАЗК Вишневський на посаді заступника почав у серпні 2022 року. Тобто, якщо виходити, що у 2022 році він пропрацював 5 місяців, то його зарплата у НАЗК на місяць складала близько 223 тис. грн.

Також вказав зарплату за основним місцем роботи, отриману у ГО «Адвокат Майбутнього» у сумі 28,8 тис. грн, дохід від підприємництва 833 543 грн. Отже, загалом дохід за 2022 рік склав близько 2 млн грн або 165 тис. грн на місяць.

При цьому Андрій Вишневський отримав одноразову допомогу від держави єПідтримка 6500 грн.

Світлана Матвієнко отримала у ТОВ «Лабораторія законодавчих ініціатив» 143 532 грн, у відповідній ГО – 885 116 грн, і також допомогу від держави єПідтримка.

За 2021 рік Вишневський отримав у ГО «Адвокат Майбутнього» 345,4 тис. грн, а також 469 тисяч грн доходу від підприємництва.

У декларації за 2020 рік вказав як дохід від Секретаріату Чівнінг за дорученням Міністерства закордонних справ та Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оплату вартості навчання в Університеті Оксфорду протягом 2019-2020 навчального року у сумі майже 1,3 мільйони гривень.

Університет Оксфорду також сплатив за його навчання 319 738 грн.

Крім того, секретаріат Чівнінг за дорученням Міністерства закордонних справ та Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за січень-вересень 2020 року сплатив Вишневському щомісячну стипендію у сумі 318 587 грн. Йому також компенсували транспортні витрати та добові при поверненні додому після завершення навчання

За 2020 рік вказав, що має готівкою 1 млн грн, 24800 доларів США та 15300 євро.

Слід зауважити, що після проходження вищевказаного навчання Андрій Вишневський претендував як кандидат на заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Однак до фіналу конкурсу не дійшов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років, до травня 2022, був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК, а також екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький.

Автор: Наталя Мамченко

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