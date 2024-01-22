Бывший заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский требует восстановить его в должности заместителя и одновременно претендует на председателя НАПК

Что указал в декларации экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, судящийся с НАПК, требуя восстановить его в должности, и одновременно претендуя на должность главы НАПК.

Среди кандидатов на нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) немало бывших сотрудников НАПК. Среди них и заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.

Судебный спор с НАПК

Работал в НАПК фактически год – с августа 2022 по июль 2023 года. При этом на рассмотрении в Киевском окружном административном суде находится дело №320/28826/23 по его иску к НАПК, в котором он просит в частности немедленно восстановить его в должности заместителя председателя НАПК, взыскать с Агентства средний заработок за время вынужденного прогула за период с 27 июля 2023 по 18 августа 2023 в размере 121 817 грн, а также компенсацию морального ущерба в размере 1 грн. Следующее заседание по ней назначено на 8 февраля 2024 года. Следует отметить, что в Реестре судебных решений по неизвестным причинам опубликовано только одно решение КОАС по этому делу, датированное еще августом 2023 года.

Напомним, в июле 2023 года Андрей Вишневский заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности.

«Мне очень досадно, что я вынужденно пишу это сообщение. Даже стыдно, потому что, когда идет жестокая война, не время для таких событий и тем более публичных разговоров вокруг них. Стыдно также, потому что эти события свидетельствуют о слабости антикоррупционных институций, в которые инвестированы значительные ресурсы украинскими и западными специалистами и налогоплательщиками, и общественный запрос на эффективную работу которых огромен.

Сегодня мой последний день после года работы в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), поскольку утром мне вручили приказ об освобождении от должности заместителя председателя НАПК на основании п.1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей.

Суть этого нарушения, по мнению субъекта назначения, заключается в том, что в прошлый понедельник, 17 июля, по моему предложению, был снят с рассмотрения правительственного комитета один из трех законопроектов, разработанных НАПК и включенных в проект повестки дня этого заседания правительственного комитета Мое предложение, поддержанное правительственным комитетом, помешало очень вероятному отклонению законопроекта правительственным комитетом в связи с оговорками, высказанными Секретариатом Кабинета Министров в его заключении.

Это же предложение по снятию законопроекта по рассмотрению было одобрительно воспринято председателем НАПК во время совещания с участием менеджмента НАПК в тот же день. Об отсутствии возражений относительно моего предложения и последствий его рассмотрения свидетельствует и письменная резолюция главы НАПК к выписке из протокола заседания правительственного комитета по данному вопросу.

Увольнение не стало для меня неожиданностью, поскольку о таком намерении председателем НАПК был объявлен коллектив еще в пятницу, и с тех пор была заблокирована моя учетная запись на рабочем компьютере, доступ к системе электронного документооборота, рабочей электронной почты и отключен от рабочих средств коммуникации», отметил тогда Андрей Вишневский.

Вместе с тем он не стал описывать детали, «поскольку это могло бы повредить репутации НАПК и всей системы антикоррупционных институций».

«Несмотря на работу в невыносимых условиях в последнее время, я сознательно никоим образом публично не освещал эту ситуацию и не выносил проблемы в целом, чтобы не навредить НАПК и антикоррупционной системе», добавил он.

В свою очередь, НАПК тогда сообщило по этому поводу, что «Андрей Вишневский уволен на основании пункта 1 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя с отдельными категориями работников при определенных условиях). А именно Андрей единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроекта, который непосредственно влияет на стабильность и эффективность работы Национального агентства.

НАПК отдает должное усилиям Андрея ради развития антикоррупционной политики Украины и благодарит за сотрудничество. Однако Национальное агентство отмечает, что определенные единоличные решения в должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу институции и недопустимы во время военного положения».

Трудовой путь

Самый длительный период работы Андрея Вишневского – почти 5 лет – охватывает работа в должности директора Координационного центра по оказанию правовой помощи. Затем чуть больше двух месяцев, с 19 апреля по 29 июня 2017 года, он был заместителем Министра юстиции Украины. Как отметил кандидат, сферой его личной ответственности по должности замминистра «были вопросы судебной реформы, антикоррупционной политики, законодательства в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, реформы процессуального законодательства и адвокатуры».

Также был исполнительным директором в ОО «Адвокат будущего» с 2018 по 2022 год до того, как стать заместителем председателя НАПК.

Указал, что является адвокатом с 2012 года. Вместе с тем, по данным ЕРАУ его право на занятие адвокатской деятельностью остановлено на основании его заявления с 4 августа 2022 года (назначение в НАПК).

Следует отметить, что в 2015 году Андрей Вишневский был привлечен к дисциплинарной ответственности посредством лишения права на занятие адвокатской деятельностью. После продолжительных судебных проволочек 14 марта 2018 года Кассационный административный суд принял решение в его пользу.

Декларации

В декларациях указал, что совместно проживает, но не состоит в браке со Светланой Матвиенко, которая имеет корпоративные права у ООО «Лаборатория законодательных инициатив» и ООО «Аналитический Центр «ЛЗИ».

16 января 2024 года подал декларацию за 2023 год.

Указал, что с 2015 года владеет 55% собственности в жилом доме со дворовыми зданиями площадью 202 кв м в Харькове. Другую часть имеет Надежда Сдобнова.

Также имеет с января 2021 право жительства в квартире в Киеве. Владелец квартиры Владимир Биленко. Владимир Биленко также является владельцем авто Honda Pilot 2008 г. в., которым пользуются Андрей Вишневский и Светлана Матвиенко.

Сам Вишневский свой автомобиль в 2023 году продал.

Светлана Матвиенко в ООО «Лаборатория законодательных инициатив» получила заработную плату по совместительству за 2023 год 168 тыс. грн. В Общественной организации, которая имеет такое же название – «Лаборатория законодательных инициатив», как по основному месту работы Светлана Матвиенко получила зарплату 1 522 956 грн. Также она получила доход от занятия предпринимательской деятельностью, но как указано в декларации, не предоставила информацию о таком доходе.

Сам Андрей Вишневский в 2023 году получил в НАПК по основному месту работы 1 115 641 грн. Напомним, что он уволился с должности заместителя председателя НАПК 26 июля 2023 года. Следовательно, его зарплата в месяц в НАПК составляла около 159 тысяч грн.

Также он задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в 385 тыс. грн.

Наличными Андрей Вишневский хранит 450 тыс. грн, 46 800 долларов, 16 500 евро.

Также он задекларировал, что имеет 51 грн на счете в Ощадбанке, других активов на банковских счетах нет. Вместе с тем он задекларировал в разделе «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» «Barclays» (Байклейс), не указав деталей.

В декларации за 2022 год указывал, что имеет 55% собственности в жилом доме со дворовыми зданиями в Харькове площадью 144,8 кв. м. Владельцем другой доли является Лариса Сдобнова.

Указывал то же право проживания совместно со Светланой Матвиенко в квартире в Киеве, которая принадлежит Владимиру Биленко. Также имел в собственности авто Honda Accord 2008 г. в.

Среди доходов тогда указал зарплату по основному месту работы в НАПК в сумме 1 118 966 грн. Напомним, что работать в НАПК Вишневский в должности заместителя начал в августе 2022 года. То есть, если исходить, что в 2022 году он проработал 5 месяцев, то его зарплата в НАПК в месяц составляла около 223 тыс. грн.

Также указал зарплату по основному месту работы, полученную в ОО «Адвокат Будущего» на сумму 28,8 тыс. грн, доход от предпринимательства 833 543 грн. Итак, в целом доход за 2022 год составил около 2 млн. грн. или 165 тыс. грн. в месяц.

При этом Андрей Вишневский получил единовременную помощь от государства єПідтримка 6500 грн.

Светлана Матвиенко получила у ООО «Лаборатория законодательных инициатив» 143 532 грн, в соответствующей ГО – 885 116 грн, и также помощь от государства єПідтримка.

За 2021 год Вишневский получил у ОО «Адвокат Будущего» 345,4 тыс. грн, а также 469 тысяч грн дохода от предпринимательства.

В декларации за 2020 год указал как доход от Секретариата Чивнинг по поручению Министерства иностранных дел и Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии оплату стоимости обучения в Университете Оксфорда в течение 2019-2020 учебного года в сумме почти 1,3 миллиона гривен.

Университет Оксфорда также оплатил его обучение 319 738 грн.

Кроме того, секретариат Чивнинг по поручению Министерства иностранных дел и Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за январь-сентябрь 2020 выплатил Вишневскому ежемесячную стипендию в сумме 318 587 грн. Ему компенсировали и транспортные расходы, а также суточные при возвращении домой после завершения учебы.

За 2020 год указал, что имеет наличными 1 млн грн, 24800 долларов США и 15300 евро.

Следует отметить, что после прохождения вышеуказанного обучения Андрей Вишневский претендовал в качестве кандидата на заместителя Генпрокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако до финала конкурса не дошел.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на руководителя НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, 2022, был заместителем председателя НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК, а также экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий.

Автор: Наталья Мамченко

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